Clarissa Selassié appoggia Jessica e Barù e lancia frecciatine a Soleil (VIDEO) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Clarissa Selassié pur essendo uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6 ormai da mesi, è come se ci fosse ancora dentro perché continua a commentare e intervenire sulle vicende della casa, spesso anche riuscendo a direzionarle. L'opinione di Clarissa Selassié sui Jerù La princess ha più volte espresso la sua simpatica per la coppia formata da Jessica e Barù; ha sempre sostenuto che lui fosse "un bono" e che li vedesse molto bene insieme, ma ieri si è lasciata andare in modo estremamente esplicito: "Che sia chiaro, se Jessica vuole avere questa frequentazione con Barù benvenga. Si vuole divertire, vuole dargli un bacio, penso che lei abbia capito che non c'è alcun interesse di amore da nessuna delle due parti. È una ragazza di 27 anni e sono cinque ...

tuttopuntotv : Clarissa Selassié appoggia Jessica e Barù e lancia frecciatine a Soleil (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #jeru #jessvip #baru… - Maurizi81919065 : Dalla diretta di clarissa si capisce che la famiglia selassie punta tutto su Lulù????e ha lasciato Jessica allo sbara… - soleixsorge : A me, personalmente, Clarissa Selassié che dichiarerebbe guerra anche alle sorelle pur di andare contro Solero mi f… - LuniVale : RT @likeirisheyes: @dayanequeen1 I fan delle Selassie odiano Sole e odiano Soleil. Clarissa odia Soleil. E non la sopportano pure Lulu e J… - likeirisheyes : @dayanequeen1 I fan delle Selassie odiano Sole e odiano Soleil. Clarissa odia Soleil. E non la sopportano pure Lul… -

