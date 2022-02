Cividale del Friuli: lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Completato l’intervento di sistemazione e abbattimento delle barriere architettoniche sul Marciapiede di Via Gemona “dove durante il prossimo autunno – spiega Giuseppe Ruolo Assessore ai lavori Pubblici – verranno messi a dimora ventidue nuovi alberi in sostituzione delle sedici piante già rimosse per motivi di sicurezza”. “Si tratta di una zona strategica per la presenza del polo scolastico delle scuole superiori, ad alto flusso di traffico veicolare e pertanto attentamente monitorata dalla Giunta; doverosi, quindi, gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche”. Il Comune ha realizzato anche altri lavori di sistemazione di marciapiedi. “E’ stato rifatto il marciapiede di Via Bottego e si sono ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Completato l’intervento di sistemazione e abbattimentosul Marciapiede di Via Gemona “dove durante il prossimo autunno – spiega Giuseppe Ruolo Assessore aiPubblici – verranno messi a dimora ventidue nuovi alberi in sostituzionesedici piante già rimosse per motivi di sicurezza”. “Si tratta di una zona strategica per la presenza del polo scolasticoscuole superiori, ad alto flusso di traffico veicolare e pertanto attentamente monitorata dalla Giunta; doverosi, quindi, gli interventi di abbattimento”. Il Comune ha realizzato anche altridi sistemazione di marciapiedi. “E’ stato rifatto il marciapiede di Via Bottego e si sono ...

