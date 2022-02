Cionfrini stroncato da una malattia a 60 anni | politica e mondo della pesca in lutto Era una figura storica del Palio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cionfrini stroncato

corriereadriatico.it

combatteva da tempo contro un male e ultimamente era risultato anche positivo al Covid . A ricordarlo è l'intera cittadina, sia per il suo impegno in mare che per quello nella politica. ...combatteva da tempo contro un male e ultimamente era risultato anche positivo al Covid . A ricordarlo è l'intera cittadina, sia per il suo impegno in mare che per quello nella politica. ...PORTO RECANATI - Il gigante buono. Lo ricorda così chi lo conosceva: grande di corporatura e anche di cuore. Porto Recanati è rimasta attonita per la scomparsa di Antonio ...