Ciclismo | Tour de la Provence | parata di stelle per la breve corsa francese Decisiva la Montagne de Lure

Domani prenderà il via una delle corse più attese di questa primissima parte del calendario di Ciclismo su strada 2022, il Tour de la Provence. La breve corsa a tappe del sud della Francia, riesce spesso ad attirare grandissimi nomi che scelgono di iniziare qui la loro stagione, e quest'anno non è stato da meno. I grandi campioni presenti sono veramente numerosi, a partire dal due volte campione del mondo Julian Alaphilippe, che ha deciso di dare il via in patria al suo 2022. C'è grande attesa per l'esordio dell'iridato, che sarà accompagnato da una formazione della Quick-Step Alpha Vinyl come al solito fortissima, anche se ha perso Kasper Asgreen per Covid. Parlando di Campioni del Mondo, è d'obbligo menzionare l'azzurro Filippo Ganna che potrà sfoggiare la sua maglia iridata nella crono della prima ...

