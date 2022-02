Ciclismo, da domani il Tour of Oman: salite interessanti e tanta battaglia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Ciclismo riaccoglie il Tour of Oman dopo due anni di assenza. Il Covid ha influito nella mancata disputa del 2021, ma non nel 2020, quando la gara avrebbe anticipato l’esplosione della pandemia; fu la morte del Sultano Qaboos in gennaio a sconvolgere il Paese, che annullò la competizione anche in segno di lutto. Ma ora non ci sono fattori esterni che tengano, l’Oman torna protagonista del mondo a due ruote. Si va a caccia del trono occupato nelle ultime due edizioni dal kazako Alexey Lutsenko, che non sarà presente quest’anno; l’obiettivo sarà quello di entrare a far parte di un albo doro che comprende nomi assai interessanti come quelli di Chris Froome, due volte vincitore tra il 2013 e il 2014 (e nella prima edizione un podio al livello del Tour de France con Alberto Contador e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilriaccoglie ilofdopo due anni di assenza. Il Covid ha influito nella mancata disputa del 2021, ma non nel 2020, quando la gara avrebbe anticipato l’esplosione della pandemia; fu la morte del Sultano Qaboos in gennaio a sconvolgere il Paese, che annullò la competizione anche in segno di lutto. Ma ora non ci sono fattori esterni che tengano, l’torna protagonista del mondo a due ruote. Si va a caccia del trono occupato nelle ultime due edizioni dal kazako Alexey Lutsenko, che non sarà presente quest’anno; l’obiettivo sarà quello di entrare a far parte di un albo doro che comprende nomi assaicome quelli di Chris Froome, due volte vincitore tra il 2013 e il 2014 (e nella prima edizione un podio al livello delde France con Alberto Contador e ...

