Chiesto il rinvio a giudizio per Renzi; la lotta tra giustizia e politica continua (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dunque Matteo Renzi è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open, quella riguardante presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazione legata alle attività politiche della galassia Renziana. E con lui andranno a processo anche altri dieci indagati, tra i quali gli alti papaveri del cosiddetto giglio magico fiorentino: tra gli altri, Maria Elena Boschi, Marco Carrai, Luca Lotti, Alberto Bianchi. Renzi da un lato si professa innocente, e dichiara che “finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media”. Dall’altro lascia partire il missile contro i suoi accusatori in toga, firmando una formale denuncia penale contro i pm Creazzo, Turco, e Nastasi. Posto che un rinvio a giudizio non è una condanna, e che sono tutti innocenti fino a sentenza definitiva, una cosa è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dunque Matteoè stato rinviato aper la vicenda Open, quella riguardante presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazione legata alle attività politiche della galassiaana. E con lui andranno a processo anche altri dieci indagati, tra i quali gli alti papaveri del cosiddetto giglio magico fiorentino: tra gli altri, Maria Elena Boschi, Marco Carrai, Luca Lotti, Alberto Bianchi.da un lato si professa innocente, e dichiara che “finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media”. Dall’altro lascia partire il missile contro i suoi accusatori in toga, firmando una formale denuncia penale contro i pm Creazzo, Turco, e Nastasi. Posto che unnon è una condanna, e che sono tutti innocenti fino a sentenza definitiva, una cosa è ...

