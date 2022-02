Chi l’ha visto | puntata del 9 febbraio | anticipazioni sui casi Liliana Resinovich e Giovina Mariano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Chidel 9: il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 per approfondire in particolare duesu cui ci sarebbero importanti aggiornamenti. Chidel 9sul casoNelldi Chici sarà al centro il caso di. L’ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia aveva fatto perdere le sue tracce già dallo scorso 14 dicembre. Eppure, il suo corpo è stato ritrovato solo molti giorni dopo il 5 gennaio nei pressi dell’ex ospedale ...