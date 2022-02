Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 9 febbraio 2022: ultime news su Giovina Mariano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come ogni mercoledì che si rispetti torna l’appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, il programma di apprendimento e attualità, che si occupa da sempre di casi e segnalazioni di persone scomparse, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. Chi l’ha visto? anticipazioni 9 febbraio 2022: le novità sul caso di Giovina Mariano Questa sera la trasmissione tornerà sul caso di Giovina Mariano. La Polizia è entrata nella villa della donna, l’ex dipendente del comune di Pescara scomparsa nel nulla. Per la vicenda si indaga per omicidio e si cercano tracce nella casa di Moscufo, dove la donna abitava. Chi l’ha visto? 9 febbraio 2022: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come ogni mercoledì che si rispetti torna l’appuntamento su Rai 3 con Chi?, il programma di apprendimento e attualità, che si occupa da sempre di casi e segnalazioni di persone scomparse, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. Chi: le novità sul caso diQuesta sera la trasmissione tornerà sul caso di. La Polizia è entrata nella villa della donna, l’ex dipendente del comune di Pescara scomparsa nel nulla. Per la vicenda si indaga per omicidio e si cercano tracce nella casa di Moscufo, dove la donna abitava. Chi? 9: i ...

