Chelsea | Mendy torna in gruppo dopo vittoria Coppa d’Africa | che accoglienza! VIDEO

Advertising

marco1926_ : @Pasqual01350178 @Rrahmanerica Giusto per dovere di cronaca, Mendy ha raggiunto il Chelsea a Dubai non a Londra - Rrahmanerica : Mendy è tornato al Chelsea DOVE STA KALIDOU - ValenMariani : ???????#Mendy è già pronto per tornare in campo #Chelsea #FIFAClubWorldCup #Senegal #coppadafrica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Jorginho: 'Coppa d'Africa al Senegal? Sono contento per i miei amici Mendy e Koulibaly' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Jorginho: 'Coppa d'Africa al Senegal? Sono contento per i miei amici Mendy e Koulibaly' -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Mendy

TUTTO mercato WEB

Questo è il ricordo di Edouarddi un passato ormai lontano, ma che non ha dimenticato. L'attuale portiere dele fresco vincitore della Coppa d'Africa con il Senegal ha raccontato delle ...Gioia a Dakar - Ansa Il Senegal era tra le squadre più accreditate alla vigilia per la sua rosa completa, potendo contare su autentici campioni in ogni reparto: dal portiere delal ...In 19 anni di regno, il mondiale per club è l’unico trofeo che manca nella bacheca di Roman Abramovic. Quest’oggi il suo Chelsea sarà impegnato nella semifinale contro i sauditi dell’Al Hilal che nei ...Former Bolton man Jay Jay Okocha has labelled Chelsea goalkeeper Edouard Mendy as the ‘best in the world’. Mendy played a pivotal role as his Senegal side defeated Egypt to win the Africa Cup of ...