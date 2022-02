Che fine ha fatto il vaccino Novavax? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 20 dicembre scorso l’annuncio: è in arrivo il Novavax, il vaccino che scalfirà anche tutti gli scetticismi di chi, per colpa di paure immotivate, aveva scelto di differire la sua immunizzazione anti-Covid. Si tratta di un prodotto che non utilizza la tecnologia mNRA – cioè RNA messaggero – come i “fratelli” Pfizer e Moderna, ma che si basa su proteine. Insomma, un prodotto considerato più tradizionale rispetto all’evoluzione della ricerca scientifica. Ma a oltre un mese e mezzo dall’annuncio e dal via libera dell’Ema, di quel prodotto ancora non v’è traccia. Novavax, che fine ha fatto il vaccino che doveva convincere gli scettici? Da quel 20 dicembre le campagne di immunizzazione in tutta Europa sono proseguite. Prime, seconde e dosi booster sono state portate avanti, nella maggior ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il 20 dicembre scorso l’annuncio: è in arrivo il, ilche scalfirà anche tutti gli scetticismi di chi, per colpa di paure immotivate, aveva scelto di differire la sua immunizzazione anti-Covid. Si tratta di un prodotto che non utilizza la tecnologia mNRA – cioè RNA messaggero – come i “fratelli” Pfizer e Moderna, ma che si basa su proteine. Insomma, un prodotto considerato più tradizionale rispetto all’evoluzione della ricerca scientifica. Ma a oltre un mese e mezzo dall’annuncio e dal via libera dell’Ema, di quel prodotto ancora non v’è traccia., chehailche doveva convincere gli scettici? Da quel 20 dicembre le campagne di immunizzazione in tutta Europa sono proseguite. Prime, seconde e dosi booster sono state portate avanti, nella maggior ...

