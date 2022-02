Champions League: giocatori non vaccinati del Chelsea out per la trasferta di Lille (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Uefa ha aggiornato le regole sul Covid-19 e dunque i giocatori del Chelsea non vaccinati sembrano destinati a saltare la sfida di Champions League del 16 marzo contro il Lille. La Francia, infatti, non consente alle persone non vaccinate di entrare nel Paese. La sfida è valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale. L’andata è prevista a Londra nella giornata del 22 febbraio. In questo momento il club inglese si trova ad Abu Dhabi, dove è impegnato nel Mondiale per Club. Questo il commento del tecnico Tuchel, risultato positivo al virus sabato scorso e dunque non ancora negli Emirati: “A un certo punto, tutti coloro che non sono vaccinati dovranno affrontare alcune conseguenze. Se i giocatori non potranno viaggiare in Francia, questo può ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Uefa ha aggiornato le regole sul Covid-19 e dunque idelnonsembrano destinati a saltare la sfida didel 16 marzo contro il. La Francia, infatti, non consente alle persone non vaccinate di entrare nel Paese. La sfida è valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale. L’andata è prevista a Londra nella giornata del 22 febbraio. In questo momento il club inglese si trova ad Abu Dhabi, dove è impegnato nel Mondiale per Club. Questo il commento del tecnico Tuchel, risultato positivo al virus sabato scorso e dunque non ancora negli Emirati: “A un certo punto, tutti coloro che non sonodovranno affrontare alcune conseguenze. Se inon potranno viaggiare in Francia, questo può ...

