Champions League, Chelsea a Lille senza i calciatori non vaccinati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News I campioni d’Europa in carica, il Chelsea, partirà domani per Lille senza i suoi calciatori non vaccinati. Saranno infatti ben 11 i giocatori a restare a casa dopo che il… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News I campioni d’Europa in carica, il, partirà domani peri suoinon. Saranno infatti ben 11 i giocatori a restare a casa dopo che il… amministratore

Advertising

tancredipalmeri : Tra Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Inter e Milan hanno giocato 4 semifinali o finali. Fina… - UEFAcom_it : Da Díaz a Vlahovic, ecco gli acquisti più interessanti di gennaio ?? Torna il #UCLFantasy! Siete pronti? ?? #UCL - SkySport : Pallanuoto, la Champions sorride a Pro Recco e Brescia: vittoria e primato in classifica #SkySport #Pallanuoto… - lamortevito : L'ultima volta che ci sono stati quattro derby di Milano in un anno era la stagione 2004-2005: due di campionato e… - SaffronHorizon : RT @gippu1: #Milan e #Inter torneranno a giocare quattro derby nella stessa stagione: non succedeva dal 2004-05 (i due di campionato e i du… -