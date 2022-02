Centrodestra diviso anche su vaccino bimbi, Salvini-Meloni vs Tajani (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Centrodestra va in ordine sparso anche su come gestire l’emergenza Covid. Lega e Fdi da una parte e Fi dall’altra, si ritrovano divisi, infatti, sul vaccino per i bambini. Ieri è stata Giorgia Meloni a rivelare che non vaccinerà sua figlia di 5 anni ”perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-beneficio”. Dopo la leader di Fratelli d’Italia anche Matteo Salvini dice ‘no’ alle somministrazioni anti Covid per i minori. Intervistato da ‘Radio Capital’, il numero uno di via Bellerio, forse per non farsi scavalcare a destra dall’alleata, taglia corto così sull’argomento: “Mia figlia non è vaccinata, sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri, non sono oggetto di dibattito politico”. Qualche ora dopo si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilva in ordine sparsosu come gestire l’emergenza Covid. Lega e Fdi da una parte e Fi dall’altra, si ritrovano divisi, infatti, sulper i bambini. Ieri è stata Giorgiaa rivelare che non vaccinerà sua figlia di 5 anni ”perché ilnon è una religione, ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-beneficio”. Dopo la leader di Fratelli d’ItaliaMatteodice ‘no’ alle somministrazioni anti Covid per i minori. Intervistato da ‘Radio Capital’, il numero uno di via Bellerio, forse per non farsi scavalcare a destra dall’alleata, taglia corto così sull’argomento: “Mia figlia non è vaccinata, sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri, non sono oggetto di dibattito politico”. Qualche ora dopo si ...

