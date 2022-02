«Cattura La Luce», il progetto di realme che fonde arte e tecnologia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per celebrare il lancio della nuova serie realme 9, destinata a riscrivere le regole nella fascia media degli smartphone, il brand cinese ha deciso di promuovere il progetto artistico Cattura La Luce al Bistrot del Mudec di Milano. A partire dal 16 febbraio, il Museo delle Culture ospiterà per due settimane cinque installazioni, ideate, progettate, studiate, pensate e mostrate da quattro artisti che hanno scelto di rapportare la luminosità a diverse discipline artistiche come design, fotografia, body painting e progettazione. Tenendo il concept «oscurità e Luce» come minimo comune denominatore, Alessio Salvo (designer), Alice Falco (fotografa), Federica Faletra (tatuatrice) e Clara Gargano (illustratrice) si sono messi in gioco e hanno sviluppato la propria idea di arte mescolata alla ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Per celebrare il lancio della nuova serie9, destinata a riscrivere le regole nella fascia media degli smartphone, il brand cinese ha deciso di promuovere ilartisticoLaal Bistrot del Mudec di Milano. A partire dal 16 febbraio, il Museo delle Culture ospiterà per due settimane cinque installazioni, ideate, progettate, studiate, pensate e mostrate da quattro artisti che hanno scelto di rapportare la luminosità a diverse discipline artistiche come design, fotografia, body painting e progettazione. Tenendo il concept «oscurità e» come minimo comune denominatore, Alessio Salvo (designer), Alice Falco (fotografa), Federica Faletra (tatuatrice) e Clara Gargano (illustratrice) si sono messi in gioco e hanno sviluppato la propria idea dimescolata alla ...

