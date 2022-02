Cattivi odori al Brollo tra Ceriano e Solaro, i risultati di Arpa dopo 6 mesi di indagini (Di mercoledì 9 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono stati consegnati alle Amministrazioni Comunali coinvolte i risultati della campagna “Molf” portata avanti da Arpa sul territorio comunale di Ceriano Laghetto e Solaro, in particolare al Villaggio Brollo, tra maggio e dicembre 2021. L’operazione era partita a seguito dei fenomeni di odori molesti segnalati più volte specialmente in zona Villaggio Brollo, per iniziativa del tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 9 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono stati consegnati alle Amministrazioni Comunali coinvolte idella campagna “Molf” portata avanti dasul territorio comunale diLaghetto e, in particolare al Villaggio, tra maggio e dicembre 2021. L’operazione era partita a seguito dei fenomeni dimolesti segnalati più volte specialmente in zona Villaggio, per iniziativa del tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

osva_o : @fdragoni Occorre tenere aperti ed areare i locali, altrimenti i nuovi acquirenti potrebbero lamentarsi di muffe e cattivi odori... - ItsGrisbiBitch : Jessy che odora tutti i piatti per sentire se puzzano mentre li lava. Amore, un po' di aceto nel detersivo per togl… - Domenico800A : @Ma79Silvia Intanto stasera mi godo lo spettacolo degli spettacoli... ?? Mi riferisco al ritorno di Mourinho,poi che… - Stefani77713762 : @soleilvvin Concordo pienamente. Tutte perfettine e pulite, vorrei proprio vedere in prima persona se profumano di… - ABIDAGROUP : HYGIENE FC - Il compattatore per rifiuti ospedalieri/medicinali e solido urbani - riduzione fino al 60% - Programmi… -