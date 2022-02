Catania, studenti in didattica a distanza da tre mesi per un crollo nella scuola: “I lavori vanno a rilento e siamo senza classi” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è una scuola a Catania dove gli studenti fanno didattica a distanza non a causa del Covid, ma perché da tre mesi esatti non possono entrare nelle loro aule a causa del crollo di una falda del tetto. Si tratta del liceo scientifico “Boggio Lera”, nel centro storico della città protetta da Sant’Agata. Il dirigente scolastico Donato Biuso lancia l’appello: “Non possiamo andare avanti così. Servono al più presto dieci aule aggiuntive, oltre alle attuali, per trovare una soluzione fino al termine degli interventi strutturali di messa in sicurezza che devono essere fatti rapidamente”. L’avverbio usato dal preside non è casuale perché il problema maggiore da settimane è la lentezza del cantiere. L’odissea al liceo “Boggio Lera” è iniziata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è unadove glifannonon a causa del Covid, ma perché da treesatti non possono entrare nelle loro aule a causa deldi una falda del tetto. Si tratta del liceo scientifico “Boggio Lera”, nel centro storico della città protetta da Sant’Agata. Il dirigente scolastico Donato Biuso lancia l’appello: “Non posandare avanti così. Servono al più presto dieci aule aggiuntive, oltre alle attuali, per trovare una soluzione fino al termine degli interventi strutturali di messa in sicurezza che devono essere fatti rapidamente”. L’avverbio usato dal preside non è casuale perché il problema maggiore da settimane è la lentezza del cantiere. L’odissea al liceo “Boggio Lera” è iniziata ...

Advertising

fattoquotidiano : Catania, studenti in didattica a distanza da tre mesi per un crollo nella scuola: “I lavori vanno a rilento e siamo… - 3arbaraart : Quelle volte che mi trovavo a varcare la soglia del Monastero dell'Università a Catania, lo vedevo spesso Melo. Gir… - enzo_sicilia : Era il custode dell'università di Catania: il cane Melo che ora guarda gli studenti da lassù - TgrRaiSicilia : Nel #gr delle 7.18 le celebrazioni per Sant'Agata a Catania, il punto sul #coronavirus, i fondi del #Pnrr in Sicili… - arche_online : @CaritasCatania ospita nuovamente il servizio di taglio e acconciatura gratuiti (maschile e femminile) per i nostri… -