Catania, Baldini: “Mai pensato di lasciare. Questa una piazza da Serie A” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le parole del tecnico del Catania, Francesco Baldini, sul delicato momento vissuto dal club rossazzurro Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Le parole del tecnico del, Francesco, sul delicato momento vissuto dal club rossazzurro

Advertising

ILOVEPACALCIO : Catania, Baldini: «Una piazza da Serie A, mai pensato di lasciare» - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Catania, stop di tre turni a Baldini: «Questo è un errore clamoroso» - Ilovepalermocalcio - lasiciliait : Catania, mano pesante del giudice sportivo: il tecnico Baldini squalificato per tre giornate… - CornerMessina : Uno squalificato nel Foggia che affronterà il Messina sabato prossimo. Stangato il Campobasso che ne perde tre in v… - Mediagol : Serie C, Giudice Sportivo: Marconi salta Palermo-Juve Stabia, Baldini del Catania… -