Castelnuovo della Daunia, vietato minacciare di morte i dipendenti comunali Il sindaco del paese foggiano ha fatto affiggere un manifesto in municipio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Si avvisa che in questo Comune è fatto espresso divieto di rivolgersi ai dipendenti comunali con minacce di morte, insulti e atteggiamenti violenti. Pertanto, prima di entrare nella sede municipale, ricordandoci di vivere in un paese civile, lasciamo a casa minacce, fucili e pistole». Sono le parole contenute in un manifesto fatto affiggere in municipio dal sindaco Castelnuovo della Daunia (Foggia), Guerino De Luca. Lo stesso De Luca ha postato su Facebook il messaggio. L'articolo Castelnuovo della Daunia, vietato minacciare di morte i dipendenti ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Si avvisa che in questo Comune èespresso divieto di rivolgersi aicon minacce di, insulti e atteggiamenti violenti. Pertanto, prima di entrare nella sede municipale, ricordandoci di vivere in uncivile, lasciamo a casa minacce, fucili e pistole». Sono le parole contenute in unindal(Foggia), Guerino De Luca. Lo stesso De Luca ha postato su Facebook il messaggio. L'articolodi...

