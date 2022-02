Caso Vlahovic, l’Asl Toscana ha informato l’autorità giudiziaria (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’assessore toscano alla Salute, Simone Bezzini, ha risposto ad un’interrogazione sul Caso Vlahovic in Consiglio regionale. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza. «Non risulterebbe pervenuta da parte del calciatore, né da altri in sua rappresentanza, istanza di trasferimento di luogo isolamento del Caso positivo come previsto dalla nota del ministero della salute numero 2840 del 2022. Le azioni messe in atto da parte del dipartimento di prevenzione sono state quelle previste nei casi di sospetta violazione dell’isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato». Pertanto, ha continuato, «l’Asl Toscana centro ha dovuto informare l’autorità giudiziaria. Trattandosi di informative nei riguardi dell’autorità giudiziaria e di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’assessore toscano alla Salute, Simone Bezzini, ha risposto ad un’interrogazione sulin Consiglio regionale. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza. «Non risulterebbe pervenuta da parte del calciatore, né da altri in sua rappresentanza, istanza di trasferimento di luogo isolamento delpositivo come previsto dalla nota del ministero della salute numero 2840 del 2022. Le azioni messe in atto da parte del dipartimento di prevenzione sono state quelle previste nei casi di sospetta violazione dell’isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato». Pertanto, ha continuato, «centro ha dovuto informare. Trattandosi di informative nei riguardi dele di ...

zazoomblog : Caso Vlahovic l’Asl Toscana informa le autorità giudiziarie - #Vlahovic #l’Asl #Toscana #informa - vam237 : RT @CalcioFinanza: Caso Vlahovic, l’Asl Toscana informa le autorità giudiziarie - napolista : Caso #Vlahovic, l’Asl Toscana ha informato l’autorità giudiziaria Lo ha riferito, in Consiglio regionale, l’assess… - DucadiMolinelli : @CalcioFinanza Ai fenomeni che commentano senza aprire l’articolo:vi sembra normale che il firmatario dell’interro… - PinoSa54 : ????...il MALAFFARE.... provvederà all'insabbiamento....o alla ' distrazione ' ....dal caso...??!! ....to be continu… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Vlahovic Covid, la partenza di Vlahovic diventa un caso: l'Asl ha informato l'autorità giudiziaria Nello stesso giorno Vlahovic si sarebbe trovato già a Torino di fatto interrompendo in anticipo, secondo quanto emerso, l'isolamento dopo essere risultato positivo. Durante la seduta del Consiglio ...

Calciomercato Juventus, c'è la fila per De Ligt: pista anche in Serie A ... nel caso in cui arrivasse una giusta e congrua proposta economica che soddisfi la Juventus. I club ...della Juventus di Allegri sono andati quindi a gonfie a gennaio con Zakaria e Vlahovic, ma in ...

Caso Vlahovic, l'Asl Toscana informa le autorità giudiziarie Calcio e Finanza Caso Vlahovic, l’Asl Toscana ha informato l’autorità giudiziaria ha risposto ad un’interrogazione sul caso Vlahovic in Consiglio regionale. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza. «Non risulterebbe pervenuta da parte del calciatore, né da altri in sua ...

Juve, Vlahovic segnalato per violazione dell'isolamento Covid Vlahovic era stato trovato positivo al Covid pochi giorni prima ... L'assessore ha poi aggiunto che le informazioni relative a questo caso "attengono ad attività dell'autorità giudiziaria e sono di ...

Nello stesso giornosi sarebbe trovato già a Torino di fatto interrompendo in anticipo, secondo quanto emerso, l'isolamento dopo essere risultato positivo. Durante la seduta del Consiglio ...... nelin cui arrivasse una giusta e congrua proposta economica che soddisfi la Juventus. I club ...della Juventus di Allegri sono andati quindi a gonfie a gennaio con Zakaria e, ma in ...ha risposto ad un’interrogazione sul caso Vlahovic in Consiglio regionale. Le sue parole sono riportate da Calcio e Finanza. «Non risulterebbe pervenuta da parte del calciatore, né da altri in sua ...Vlahovic era stato trovato positivo al Covid pochi giorni prima ... L'assessore ha poi aggiunto che le informazioni relative a questo caso "attengono ad attività dell'autorità giudiziaria e sono di ...