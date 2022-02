Caserta | violenza a scuola | 3 insegnanti arrestate per maltrattamenti a Casapulla

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Schiaffi, urla, bimbi imboccati condurante il pranzo o messi in punizione con le mani sulla testa e lasciati soli a piangere. È quanto emerso dall'indagine della Procura di Santa Maria Capua ...

...particolare la più grande delle due aveva raccontato alla madre che veniva imboccata con... La vicenda ha sconvolto la comunità di Casapulla, comune a pochi chilometri dal capoluogo. ......condotte di, fisica e psicologica, nonché gravi omissioni nella cura e assistenza". È l'accusa che ha portato all'arresto di tre insegnanti di un istituto privato della provincia di: ...Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nei confronti degli alunni sarebbero state messe in atto «reiterate condotte di violenza, fisica e psicologica ... in un istituto scolastico della provincia ...Tre insegnanti di un istituto scolastico privato della provincia di Caserta sono stati arrestati per maltrattamenti aggravati. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nei confronti degli alunni sar ...