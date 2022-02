Caserta, tre insegnanti arrestate per maltrattamenti aggravati sui bambini di un istituto scolastico privato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tre insegnanti sono state messe agli arresti domiciliari per presunte violenze fisiche e psicologiche ai danni degli alunni dell’istituto scolastico privato in cui lavorano. È successo in provincia di Caserta, a Casapulla. Questo è ciò che emerge dalle ricostruzioni dei carabinieri che stanno portando avanti un’indagine nata dalla segnalazione di alcuni genitori dei piccoli alunni che frequentano la scuola privata per l’infanzia di Casapulla. Stando ai primi particolari emersi sulla vicenda, i bambini avrebbero subito punizioni in un angolo con le mani tenute sulla testa, strattoni e urla di rimprovero per capricci. Le tre maestre avrebbero anche tirato via dalle brandine i bambini durante il riposo pomeridiano. Oltre ai comportamenti violenti, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tresono state messe agli arresti domiciliari per presunte violenze fisiche e psicologiche ai danni degli alunni dell’in cui lavorano. È successo in provincia di, a Casapulla. Questo è ciò che emerge dalle ricostruzioni dei carabinieri che stanno portando avanti un’indagine nata dalla segnalazione di alcuni genitori dei piccoli alunni che frequentano la scuola privata per l’infanzia di Casapulla. Stando ai primi particolari emersi sulla vicenda, iavrebbero subito punizioni in un angolo con le mani tenute sulla testa, strattoni e urla di rimprovero per capricci. Le tre maestre avrebbero anche tirato via dalle brandine idurante il riposo pomeridiano. Oltre ai comportamenti violenti, le ...

