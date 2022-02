Caserta Decide: “No alla chiusura della Logista di Maddaloni” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito comunicato stampa di Caserta Decide per portare solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici in lotta contro la chiusura del polo di Maddaloni dell’azienda Logista. “La Logista è una multinazionale spagnola che si occupa di smistare tabacco e sigarette per i monopoli di Stato e ha un’importante sede a Maddaloni da cui smista a tutto il Sud Italia. Giovedì scorso, gli operai dello stabilimento sono andati a lavorare e hanno ricevuto la notizia che dal 20 ottobre non avranno più un lavoro perché lo stabilimento chiuderà. 108 persone resteranno senza lavoro, tra cui molti nostri concittadini e concittadine. I lavoratori e le lavoratrici sono quasi tutti giovanissimi, che stavano iniziando a costruirsi un futuro basandosi su questo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito comunicato stampa diper portare solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici in lotta contro ladel polo didell’azienda. “Laè una multinazionale spagnola che si occupa di smistare tabacco e sigarette per i monopoli di Stato e ha un’importante sede ada cui smista a tutto il Sud Italia. Giovedì scorso, gli operai dello stabilimento sono andati a lavorare e hanno ricevuto la notizia che dal 20 ottobre non avranno più un lavoro perché lo stabilimento chiuderà. 108 persone resteranno senza lavoro, tra cui molti nostri concittadini e concittadine. I lavoratori e le lavoratrici sono quasi tutti giovanissimi, che stavano iniziando a costruirsi un futuro basandosi su questo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caserta Decide: 'No alla chiusura della Logista di Maddaloni' ** - infoitinterno : Caserta, decide di operarsi per dimagrire: donna di 28 anni in coma dopo due interventi di bypass gastrico - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Caserta, decide di operarsi per dimagrire: donna di 28 anni in coma dopo due interventi di bypass gastrico. La famigli… - __Dissacrante__ : RT @fattoquotidiano: Caserta, decide di operarsi per dimagrire: donna di 28 anni in coma dopo due interventi di bypass gastrico. La famigli… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Caserta, decide di operarsi per dimagrire: donna di 28 anni in coma dopo due interventi di bypass gastrico. La famigli… -