Cartabianca | nuovo scontro Corona Berlinguer | la frase che non passa inosservata

Advertising

Mariari30057064 : RT @ValterRimini: #m5s presto nuovo voto su #skyvote per eleggere il capo politico. Stavolta #Conte prenderà il 90%, vediamo cosa scriveran… - PusJordan : Cioè, per la De Girolamo i ragazzi che parlano di discriminazioni a scuola son imbeccati dai genitori mentre quegli… - Oriettagobbigm1 : RT @ValterRimini: #m5s presto nuovo voto su #skyvote per eleggere il capo politico. Stavolta #Conte prenderà il 90%, vediamo cosa scriveran… - Ghibli380 : #cartabianca durante una pausa pubblicitaria ho girato su Rai3 c’era di nuovo la #Loi a Bianchì ma possibile ancora… - CastellinoLuigi : RT @ValterRimini: #m5s presto nuovo voto su #skyvote per eleggere il capo politico. Stavolta #Conte prenderà il 90%, vediamo cosa scriveran… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabianca nuovo

...da 4.903mila spettatori con il 20.4% Parte e vince gli ascolti della prima serata Lea - Un...3 per cento di share mentre su Rai 3ne ha conquistati 968mila con il 4,8 per cento. Su ...Dila conduttrice: "Il professor Bassetti dice quello che gli pare su Montagnier, non ci ... lite in tv/ Il giornalista "Ora mi alzo e me ne vado" BIANCA BERLINGUER VS GIBILISCO A: "...Acceso botta e risposta andato in scena ieri sera, durante la diretta di Cartabianca su Rai Tre ... “No no io resto nella discussione”. Di nuovo la conduttrice: “Il professor Bassetti dice quello che ...Almeno questo sembra dire l'ultimo sondaggio Emg realizzato per la trasmissione di Rai 3 "Cartabianca". Sono infatti questi i ... un vero e proprio terremoto interno dopo lo stop al nuovo corso di ...