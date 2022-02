Caro bollette, l’allarme dei gestori di piscine: “Grave crisi, le società stanno già fallendo”. Assonuoto: “Dopo il Covid un’altra stangata” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il comparto piscine si trova in una ” situazione devastante”, che “necessita di interventi immediati, destinati ad affrontare la Grave crisi finanziaria“. Dai gestori degli impianti natatori italiani arriva un nuovo importante avvertimento sulle conseguenze del Caro bollette. Domenica scorsa, 6 febbraio, molte piscine sono rimaste chiuse per denunciare i problemi economici affrontati a partire dall’inizio della pandemia. Secondo il Coordinamento associazioni gestori impianti natatori, l’adesione alla protesta “in tutte le Regioni italiane ha superato il 50%“, con punte dell’80% in Veneto e Piemonte. E la manifestazione ha prodotto un primo risultato: mercoledì 9 febbraio Marco Sublimi, delegato nazionale del coordinamento, incontrerà il ministro dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il compartosi trova in una ” situazione devastante”, che “necessita di interventi immediati, destinati ad affrontare lafinanziaria“. Daidegli impianti natatori italiani arriva un nuovo importante avvertimento sulle conseguenze del. Domenica scorsa, 6 febbraio, moltesono rimaste chiuse per denunciare i problemi economici affrontati a partire dall’inizio della pandemia. Secondo il Coordinamento associazioniimpianti natatori, l’adesione alla protesta “in tutte le Regioni italiane ha superato il 50%“, con punte dell’80% in Veneto e Piemonte. E la manifestazione ha prodotto un primo risultato: mercoledì 9 febbraio Marco Sublimi, delegato nazionale del coordinamento, incontrerà il ministro dello ...

