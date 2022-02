Caro bollette, i sindaci lasciano al buio i monumenti: “Stangata da 550 milioni sui bilanci. Così costretti a tagliare i servizi o alzare le tasse” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Caro energia che sta colpendo pesantemente i bilanci delle famiglie e delle imprese rischia di mettere in ginocchio anche la casse dei Comuni italiani. Impegnati nella predisposizione dei bilanci di previsione, i sindaci lanciano un appello al governo chiedendo un intervento immediato per sostenere gli enti locali. E lo faranno anche in maniera simbolica giovedì 10 febbraio quando alcuni monumenti e piazze delle piccole e grandi città italiane rimarranno al buio per mezz’ora, dalle 20 alle 20.30: un’iniziativa lanciata dal sindaco di Cento (Ferrara), promossa dall’Anci dell’Emilia Romagna e poi anche da quella nazionale, che vedrà l’adesione di tanti primi cittadini italiani. Spegnere i monumenti per accendere i riflettori sui rischi connessi all’aumento dei costi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilenergia che sta colpendo pesantemente idelle famiglie e delle imprese rischia di mettere in ginocchio anche la casse dei Comuni italiani. Impegnati nella predisposizione deidi previsione, ilanciano un appello al governo chiedendo un intervento immediato per sostenere gli enti locali. E lo faranno anche in maniera simbolica giovedì 10 febbraio quando alcunie piazze delle piccole e grandi città italiane rimarranno alper mezz’ora, dalle 20 alle 20.30: un’iniziativa lanciata dal sindaco di Cento (Ferrara), promossa dall’Anci dell’Emilia Romagna e poi anche da quella nazionale, che vedrà l’adesione di tanti primi cittadini italiani. Spegnere iper accendere i riflettori sui rischi connessi all’aumento dei costi ...

