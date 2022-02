Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha puntato al Colle” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Per troppo tempo ci è stata raccontata la favola di Super Mario e del super-uomo che arrivava e aggiustava tutto. Adesso la realtà semplicemente si prende la rivincita. Sono state fissate delle aspettative che erano eccessive e propagandistiche e adesso si rendono evidenti i dati di realtà”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato di LeU, Stefano Fassina, annuncia una sorta di requiem per il Governo Draghi, sul quale aggiunge: “La legislatura Draghi è praticamente finita. In questo la vicenda del Quirinale è stata rilevante, perché Draghi ci puntava, non è un mistero. Ma credo sia dovere di tutti tener conto di un Paese in grande sofferenza. In questo anno non possiamo dedicarci solo alla campagna elettorale, ma dobbiamo affrontare delle emergenze. E soprattutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Per troppo tempo ci è stata raccontata la favola di Super Mario e del super-uomo che arrivava e aggiustava tutto. Adesso la realtà semplicemente si prende la rivincita. Sono state fissate delle aspettative che erano eccessive e propagandistiche e adesso si rendono evidenti i dati di realtà”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato di LeU, Stefano, annuncia una sorta di requiem per il, sul quale aggiunge: “La legislaturaè praticamente finita. In questo la vicenda del Quirinale è stata rilevante, perchéci puntava, non è un mistero. Ma credo sia dovere di tutti tener conto di un Paese in grande sofferenza. In questo anno non possiamo dedicarci solo alla campagna elettorale, ma dobbiamo affrontare delle emergenze. E soprattutto ...

