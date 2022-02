Caos e ritardi su un volo Ryanair: passeggero ubriaco si toglie i pantaloni, urla e insulta tutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un uomo ‘dirompente’ è stato rimosso da un volo Ryanair dopo essersi tolto i pantaloni e, probabilmente ubriaco, aver iniziato ad urlare e ad insultare hostess e passeggeri Un irlandese di ritorno a Dublino da Alicante ha provocato un ritardo di oltre 40 minuti con il suo sconsiderato comportamento a bordo di un volo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un uomo ‘dirompente’ è stato rimosso da undopo essersi tolto ie, probabilmente, aver iniziato adre e adre hostess e passeggeri Un irlandese di ritorno a Dublino da Alicante ha provocato un ritardo di oltre 40 minuti con il suo sconsiderato comportamento a bordo di unL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

gazzettamantova : Caos tamponi in farmacia a Mantova, Aspef: «Ritardi per un guasto al sistema informatico» I disagi di domenica 6 fe… - gazzettamantova : Il caso - free_trought : COMUNISTI, USANO MIGLIAIA DI CORRIERI, AUTONOMI CON LE PEZZE AL CULO, CAOS PIU COMPLETO IRREGOLARITÀ, RITARDI PERSO… - daniele19921 : RT @linserzione: @MauroLeonardi3 Preghiera per il lavoro il caos governativo che crea intoppi ritardi perdite di posti di lavoro gettito fi… - linserzione : @MauroLeonardi3 Preghiera per il lavoro il caos governativo che crea intoppi ritardi perdite di posti di lavoro gettito fiscale ???????? -