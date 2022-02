Campionato invernale d’altura, domenica a Catania la seconda prova (Di mercoledì 9 febbraio 2022) domenica 13 febbraio, è in calendario la seconda prova del XXXII° Campionato invernale d’ altura, organizzato dal Circolo nautico Nic di Catania, su delega della Fiv. La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Golfo di Catania, dopo uno skipper meeting e briefing al Nic, previsto per 10.30. Le imbarcazioni concorrenti al Campionato invernale d’altura saranno suddivise in gruppi: Gruppo A cioè imbarcazioni appartenenti alla categoria Crociera/Regata; Gruppo B, imbarcazioni appartenenti alla Categoria Gran Crociera; Gruppo C imbarcazioni appartenenti alla categoria Minialtura. L'articolo proviene da Non Solo Nautica. Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 9 febbraio 2022)13 febbraio, è in calendario ladel XXXII°d’ altura, organizzato dal Circolo nautico Nic di, su delega della Fiv. La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Golfo di, dopo uno skipper meeting e briefing al Nic, previsto per 10.30. Le imbarcazioni concorrenti alsaranno suddivise in gruppi: Gruppo A cioè imbarcazioni appartenenti alla categoria Crociera/Regata; Gruppo B, imbarcazioni appartenenti alla Categoria Gran Crociera; Gruppo C imbarcazioni appartenenti alla categoria Minialtura. L'articolo proviene da Non Solo Nautica.

Advertising

LimonteNews : FARFALLINA E PROSPETTICA SI SONO AGGIUDICATE LA 31° EDIZONE DEL CAMPIONATO INVERNALE DEL PONENTE - lecodisavona : Si conclude in bellezza il XXXI Campionato Invernale del Ponente - Sevenpress : Si conclude in bellezza il XXXI Campionato Invernale del Ponente - SvSport1 : Vela: si è chiusa in bellezza la 31° edizione del Campionato Invernale del Ponente - LiguriaNotizie : Si conclude in bellezza il XXXI Campionato Invernale del Ponente -

Ultime Notizie dalla rete : Campionato invernale Ritmica, medaglie per la Pietro Micca alla prima prova di campionato Francesca, dopo un lungo lavoro invernale, sottopone al giudizio degli addetti ai lavori i suoi ... L'atleta colora il podio della prima prova di campionato individuale LE con il blu e l'arancione di ...

Bologna, Arnautovic illude e delude: Mihajlovic lo difende, i fattori che possono rilanciarlo I NUMERI - Non è mai stato uno da 15 gol a campionato. Con lo Stoke City 26 reti in 145 presenze, ... 6 sconfitte e un solo successo, quello contro il Sassuolo prima della pausa invernale . La ...

Si conclude in bellezza il XXXI Campionato Invernale del Ponente | www.pressmare.it/ pressmare.it Jean-Pierre Nsame, Venezia: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio La lotta per la salvezza, in diverse occasioni, è stata decisa dalle operazioni che le squadre hanno chiuso nel mercato invernale precedente ... ha esordito a 18 anni nel campionato francese per poi ...

PAGELLONE mercato invernale Serie A 2021 - 22 Abbiamo assistito a dei trasferimenti clamorosi, inaspettati e abbiamo visto arrivare tanti calciatori interessanti nel nostro campionato, ma soprattutto questo è stato il calciomercato delle sorprese ...

Francesca, dopo un lungo lavoro, sottopone al giudizio degli addetti ai lavori i suoi ... L'atleta colora il podio della prima prova diindividuale LE con il blu e l'arancione di ...I NUMERI - Non è mai stato uno da 15 gol a. Con lo Stoke City 26 reti in 145 presenze, ... 6 sconfitte e un solo successo, quello contro il Sassuolo prima della pausa. La ...La lotta per la salvezza, in diverse occasioni, è stata decisa dalle operazioni che le squadre hanno chiuso nel mercato invernale precedente ... ha esordito a 18 anni nel campionato francese per poi ...Abbiamo assistito a dei trasferimenti clamorosi, inaspettati e abbiamo visto arrivare tanti calciatori interessanti nel nostro campionato, ma soprattutto questo è stato il calciomercato delle sorprese ...