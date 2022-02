Campania, De Luca firma l’ordinanza: mascherine obbligatorie all’aperto fino al 28 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In Campania le mascherine all’aperto saranno obbligatorie fino al 28 febbraio. l’ordinanza è stata firmata oggi, 9 febbraio, dal governatore Vincenzo De Luca, in deroga alle norme nazionali. L’uso dei dispositivi di protezione individuale «resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi». In tutto il resto del Paese, a partire da venerdì 11 febbraio, non sarà più necessario indossare la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Inlesarannoal 28è statata oggi, 9, dal governatore Vincenzo De, in deroga alle norme nazionali. L’uso dei dispositivi di protezione individuale «resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche, e nei contesti di trasporto pubblicoquali traghetti, battelli, navi». In tutto il resto del Paese, a partire da venerdì 11, non sarà più necessario indossare la ...

