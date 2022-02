Camion perde il carico sul Gra, traffico in tilt allo svincolo per la Roma-Fiumicino (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stamattina un Camion ha perso parte del carico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare all’altezza della A91 Roma-Fiumicino. I materiali caduti sull’asfalto hanno provocato code, in quanto si transita su carreggiata ridotta. Ripercussioni anche sulla viabilità della A91. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stamattina unha perso parte delsulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare all’altezza della A91. I materiali caduti sull’asfalto hanno provocato code, in quanto si transita su carreggiata ridotta. Ripercussioni anche sulla viabilità della A91. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online)

Advertising

ilfaroonline : Camion perde il carico sul Gra, traffico in tilt allo svincolo per la Roma-Fiumicino - romatoday : Camion perde carico di terra sul #raccordoroma, #trafficoroma in tilt - VincenzaSMF : RT @VisioneTv: Ora basta: basta con i simboli della sottomissione, le mascherine, i sieri, basta con la gente che perde lavoro e futuro, ba… - veratto_A : RT @VisioneTv: Ora basta: basta con i simboli della sottomissione, le mascherine, i sieri, basta con la gente che perde lavoro e futuro, ba… - NazioneLaSpezia : Camion perde un tubo metallico di 6 metri dal cassone -