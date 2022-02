Calendario Olimpiadi Pechino 2022 | orari giornalieri | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dal 4 al 20 febbraioospiterà la XXIV edizione delleInvernali. Si resta ancora in Asia quattro anni dopo l’edizione di PyeongChang 2018. Inoltre la Capitale cinese era già stata sede dei Giochi estivi nel 2008. Le gare, in realtà, inizieranno già il 2 ed il 3 febbraio, quando si svolgeranno le prime competizioni di curling (e l’Italia sarà presente, avendo già qualificato la coppia per il torneo misto) e freestyle. Il fusoo, come sempre in Asia, non aiuterà. Saranno 7 le ore di differenza rispetto all’Italia. Ciò vuol dire che molti eventi si svolgeranno quando nel nostro Paese sarà notte fonda, in particolare le gare veloci di sci alpino ed alcuni eventi di pattinaggio di figura. Decisamente più interessanti, invece, i palinsesti di biathlon, sci nordico, slittino e tante altre discipline ...