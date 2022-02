Calciomercato – Paqueta al PSG? Sorride anche il Milan | il motivo

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato - @LucasPaqueta97 al @PSG_inside? Sorride anche il @acmilan: il motivo - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Paq… - PianetaMilan : #Calciomercato - @LucasPaqueta97 al @PSG_inside? Sorride anche il @acmilan: il motivo - #ACMilan #Milan… - DenisBianco : RT @MilanNewsit: L'Equipe - Il Lione chiede 80 mln per Paqueta, Leonardo lo vuole al PSG: al Milan spetta una percentuale sulla rivendita h… - sportli26181512 : L'Equipe - Il Lione chiede 80 mln per Paqueta, Leonardo lo vuole al PSG: al Milan spetta una percentuale sulla rive… - AldoRivalta : RT @MilanNewsit: L'Equipe - Il Lione chiede 80 mln per Paqueta, Leonardo lo vuole al PSG: al Milan spetta una percentuale sulla rivendita h… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Paqueta

Pianeta Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sempre più difficile il rinnovo di Di Maria con il PSG: i parigini valutano due profili importanti per sostituirlo Il Psg potrebbe non rinnovare il ...Bosz in piena emergenza davanti per le assenze di Dembélé a causa del Covid, di Kadewere squalificato e di Toko Ekambi in Coppa d'Africa, oltre che di, impegnato con la nazionale brasiliana.Stando a quanto riportato da "L'Equipe" l'interesse del PSG per Lucas Paquetá non è di certo un mistero. Il Direttore Sportivo dei parigini è l'uomo che ...TURIN, ITALY - OCTOBER 02: Federico Cherubini Juventus Football Director during the Serie A match between Torino FC v Juventus at Stadio Olimpico di Torino on October 02, 2021 in Turin, Italy. (Photo ...