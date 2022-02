Calciomercato Milan, eletta la priorità per la prossima estate: super colpo? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti ino soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan attento, sms dallo Schalke per Thiaw Commenta per primo Il Milan, nel mercato di gennaio, ha provato ad acquistare Thiaw dallo Schalke 04. Le intenzioni del club rossonero sarebbero quelle di provarci anche in estate ma ci sono già delle difficoltà. Secondo ...

Rifiuta altri club per il Milan, nuove conferme: in arrivo la firma Arriva una conferma ulteriore su una firma che presto il club rossonero e un calciatore apporranno sul contratto. Conclusa la finestra invernale del calciomercato, il Milan torna a concentrarsi pienamente sulle questioni di campo ma non solo. Com'è noto, la dirigenza è molto impegnata anche su altri fronti. Ad esempio lo stadio, gli sponsor e... i ...

Milan, ecco l'undici di Pioli contro la Lazio: decisione presa su Tomori Calciomercato.com Milan, Donnarumma: "Ho gioito per il derby, sono contento per Maignan" Serie A - In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse del PSG torna a parlare del Milan: "Nell'ultima telefonata mi hanno detto che avevan ...

Calciomercato Milan, eletta la priorità per la prossima estate: super colpo? Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il calciomercato del Milan ha eletto la sua priorità estiva: ecco il grande colpo. Calciomercato Milan: Renato Sanches è la ...

