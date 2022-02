Calciomercato Juventus | rivoluzione inizializzata | il piano dei bianconeri

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il mercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti in Italia ed Europa. Una sessione complessa che non ha reso i sonni tranquilli ai vari direttori sportivi dei club professionistici sparsi per tutto il Vecchio Continente. Nonostante la crisi pandemica portata, ormai da tempo, dal Covid-19, le società calcistiche hanno deciso di investire nelle trattative di riparazione per consegnare una rosa più pronta ai vari allenatori. Le contrattazioni della stagione rigida servono a questo: correggere errori compiuti in estate o soddisfare esigenze riscontrate nella stagione. Che mercato è stato in Serie A fino al 31 gennaio? Vivo, con colpi pazzeschi e club che sono usciti rafforzati da questa finestra. Adesso, il carrozzone dei sogni si prenderà una pausa fittizia fino all’estate. Tutti sappiamo, però, che le trattative non dormono mai. Nello specifico, il...

GiovaAlbanese : Effetto triplo del #calciomercato di gennaio della #Juventus ? ?? #Gatti ?? #Vlahovic ?? #Zakaria ?? #TreSuTre ??????

Proprio per questo motivo lo scorso mese, quando sembrava che tutti i problemi delladipendessero da lui, Morata ha pensato seriamente all'opportunità di salire sul treno del Barcellona e di ..., le ultime sul prolungamento di Paulo Dybala: la chiave vincente per la svolta potrebbe essere questa. Il mese di febbraio è arrivato, e in casa- dopo aver concluso ...L'edizione odierna de Il Piccolo fa il punto sul nuovo arrivo in casa Triestina ovvero Vajebah Sakor. "La Triestina irrompe sul mercato degli svincolati e firma una grande promessa del ...Non ci sono dubbi, in casa Juventus, sulla volontà di rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione a Juan Cuadrado, esterno classe 1988 della nazionale colombiana: come riportato da ...