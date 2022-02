Calcio: Premier; Tottenham ko in casa, City inarrestabile (Di giovedì 10 febbraio 2022) Battuta d'arresto casalinga per il Tottenham di Antonio Conte, sconfitto 2 - 3 dal Southampton in una partita della 24/a giornata di Premier League. Passato in vantaggio per primo grazie all'autorete ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Battuta d'arrestolinga per ildi Antonio Conte, sconfitto 2 - 3 dal Southampton in una partita della 24/a giornata diLeague. Passato in vantaggio per primo grazie all'autorete ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier Calcio: Premier; Tottenham ko in casa, City inarrestabile Battuta d'arresto casalinga per il Tottenham di Antonio Conte, sconfitto 2 - 3 dal Southampton in una partita della 24/a giornata di Premier League. Passato in vantaggio per primo grazie all'autorete di Bednarek, il Tottenham è stato raggiunto da Broja. Nella ripresa Son lo ha riportato avanti, ma Elyonoussi e Adams hanno ribaltato ...

Le pagelle di Milan - Lazio: da Leao leggerezza e concretezza, Hysaj non ne indovina una ...30 Anadolu Efes - ASVEL 78 - 72 19:00 algiris - UNICS 67 - 76 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Roma - Genoa 0 - 0 18:00 Inter - Milan 1 - 2 20:45 Fiorentina - Lazio 0 - 3 CALCIO - PREMIER ...

Il Tottenham di Conte ko con il Southampton. Vince il Manchester City Tre minuti dopo l'attaccante del Palace ha la possibilità di siglare anche il 2-1 ma sbaglia incredibilmente dal dischetto calciando a lato. Pirotecnico pareggio, 3-3, tra Aston Villa e Leeds. Gli ...

