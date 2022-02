Calcio, Coppa del Mondo per club: al Chelsea basta Lukaku, sarà finale con il Palmeiras (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla fine il Chelsea rispetta il pronostico ed è in finale della Coppa del Mondo Fifa per club. La squadra di Thomas Tuchel, rimasto a Londra per la positività al Covid, si accontenta di un successo per 1-0 ai danni degli arabi dell’Al-Hilal. I blues si fanno leggermente sorprendere nella prima mezz’ora dalla intensità avversaria, ma colpiscono alla mezzora quando un intervento goffo di Al Shahrani su un cross di Havertz permette a Romelu Lukaku di poter segnare indisturbato l’1-0. Nel secondo tempo è Havertz ad andare vicino al raddoppio cogliendo il palo da posizione defilata; poi, dopo aver rischiato il pari con un tiro dell’ex Porto Marega (bravo Kepa), Mason Mount va vicino al 2-0, con il tiro intercettato da Kanno. È l’ultimo squillo della partita. Calcio, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla fine ilrispetta il pronostico ed è indelladelFifa per. La squadra di Thomas Tuchel, rimasto a Londra per la positività al Covid, si accontenta di un successo per 1-0 ai danni degli arabi dell’Al-Hilal. I blues si fanno leggermente sorprendere nella prima mezz’ora dalla intensità avversaria, ma colpiscono alla mezzora quando un intervento goffo di Al Shahrani su un cross di Havertz permette a Romeludi poter segnare indisturbato l’1-0. Nel secondo tempo è Havertz ad andare vicino al raddoppio cogliendo il palo da posizione defilata; poi, dopo aver rischiato il pari con un tiro dell’ex Porto Marega (bravo Kepa), Mason Mount va vicino al 2-0, con il tiro intercettato da Kanno. È l’ultimo squillo della partita., ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa Inter, Skriniar: 'Contro la Roma abbiamo mostrato le nostre qualità' Avevamo bisogno di questa vittoria perché andare avanti in Coppa Italia era un obiettivo, ora ci aspettano altre gare importanti per il nostro percorso. Eccesso di critiche? Stiamo facendo una ...

Milan - Lazio, le formazioni ufficiali ...semifinali di Coppa Italia. A San Siro è ospite la Lazio. Pioli manda in campo dal 1' Diaz e Messias con Leao e Giroud. Sarri si affida a Zaccagni nel tridente con Immobile e Felipe Anderson. Calcio ...

Calcio, Coppa Italia 2021/2022: tabellone quarti-semifinali, orari, format, partite e dove vederle in tv Eurosport IT Juventus, Allegri e lo scudetto: «Non mi piace sognare» La Coppa Italia diventa obiettivo reale e alla portata di una Juventus in risalita in classifica ma ancora troppo lontana dall’Inter in vetta alla classifica. «Sognare a me non piace tanto, le prime 3 ...

Scritto da Mattia Pintus Siamo a gennaio e, per chi segue il calcio, gennaio è sinonimo anche di Coppa d'Africa. La Sierra Leone, quest'anno, è riuscita a strappare la sua prima e storica partecipazione alla competizione più ...

