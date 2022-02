Calci al gatto, Zouma multato e perde sponsor (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il West Ham Multa Kurt Zouma con due settimane di stipendio, circa 300.000 euro lorid, per il video in cui il giocatore maltratta uno dei suoi gatti. “Ribadendo la ferma condanna per le azioni del giocatore”, il club con una nota fa sapere di aver multato Zouma per l’importo massimo possibile e che il giocatore ha accettato la sanzione, chiedendo che la cifra trattenuta sia devoluta in beneficenza per gli enti di salvaguardia degli animali. Intanto Zouma ha perso il suo contratto di sponsorizzazione con l’Adidas: “Abbiamo concluso la nostra indagine e possiamo confermare che Kurt Zouma non è più un atleta a contratto con l’Adidas”, fa sapere la multinazionale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il West Ham Multa Kurtcon due settimane di stipendio, circa 300.000 euro lorid, per il video in cui il giocatore maltratta uno dei suoi gatti. “Ribadendo la ferma condanna per le azioni del giocatore”, il club con una nota fa sapere di averper l’importo massimo possibile e che il giocatore ha accettato la sanzione, chiedendo che la cifra trattenuta sia devoluta in beneficenza per gli enti di salvaguardia degli animali. Intantoha perso il suo contratto diizzazione con l’Adidas: “Abbiamo concluso la nostra indagine e possiamo confermare che Kurtnon è più un atleta a contratto con l’Adidas”, fa sapere la multinazionale. L'articolo proviene da Italia Sera.

