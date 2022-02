Cagliari | torna Nandez e il nuovo ruolo di Pereiro | il piano di Mazzarri

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ottimo stato di forma dipotrebbe spingerea valutare nuovi accorgimenti offensivi in vista della seconda parte della stagione. Massima attenzione anche all’imminente ritorno in campo diDopo la mancata cessione (passaggio sfumato alla Juventus),si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della seconda parte di campionato per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fantapiu3 : #Cagliari: torna in gruppo un #giocatore #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato… - Luxgraph : Cagliari, Altare torna dal Covid e lavora coi compagni - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, al Lirico torna sul podio il direttore spagnolo Jaume Santonja - teatro_lirico : Lirico Cagliari: torna sul podio lo spagnolo Jaume Santonja - Sardegna - - AnsaSardegna : Lirico Cagliari: torna sul podio lo spagnolo Jaume Santonja. Guida Orchestra e Coro in pagine di Brahms, Bruckner,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari torna

Ansa

Dopo il triennio giallorosso, Mazzoneala stagione in corso, ma non riesce nell'impresa di salvare gli isolani dalla retrocessione in Serie B. Chiamato dal Napoli la stagione ...Simbolotto 8 febbraio 2022. Questa sera, martedì 8 febbraio 2022 ,l'appuntamento settimanale il concorso gratuito abbinato al Gioco del Lotto che permette di ...è collegato alla ruota di...L’Empoli torna al Castellani per la sfida con il Cagliari, gara in programma domenica prossima alle 15. La chiusura alla viabilità è prevista per le 11 per consentire l’allestimento delle barriere int ...Sottil torna ad essere nei pensieri del Sassuolo. Il centrocampista ex Cagliari piace moltissimo al ds Carnevali che lo vorrebbe per sostituire il partente Boga ed affiancarlo ai giovani come Ceide e ...