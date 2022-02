Cagliari | Mazzarri pronto al crocevia | due nomi tengono sulle spine i sardi

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Mancano pochi giorni alla sfida tra Empoli-, match che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli uomini diai fini della lotta salvezza. Gli isolani proveranno a bissare il recente successo contro l’Atalanta Dopo la vittoria contro l’Atalanta, ila spingere il piede sull’acceleratore per cercare di portare a casa un risultato positivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...dale dalla Lazio. Inaspettato e clamoroso il passo falso della squadra di Gian Piero Gasperini , sorpresa 1 - 2 dai più intraprendenti sardi. Contro la formazione di Walter, ...Da 5 - 6 partite è undiverso' . Le parole di Walterl'altro ieri a Sky Sport, dopo la vittoria per 2 - 1 sull' Atalanta , hanno certamente un peso importante. Sicuramente lo sono ...Dopo l’importante vittoria contro l’Atalanta, il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, va a caccia di un altro successo nella sfida contro l’Empoli. Tuttavia, come riportato da TMW, la squadra ...Prosegue la preparazione del Cagliari al match di domenica pomeriggio in casa dell'Empoli alle ore 15 allo stadio Castellani, i rossoblù faranno visita ai toscani nella 25ª giornata della Serie A 2021 ...