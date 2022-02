BWT Wrestling Megastars | Annunciato “Scontro Finale”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)il prossimo evento congiunto di BWT e, il primo del 2022. Si tratta di “”, che andrà in scena Sabato 19 Febbraio a Bologna al Teatro Centrofiori. Al momento annunciate le presenze di: Red Scorpion (POW Junior Heavyweight Champion) VP Dozer (Campione Assoluto BWT/WM) King Danza (WM King Of The Ring Champion) Nico Narciso Maxy Toy Boy Jason Cain Trucker Per Info su Biglietti e prenotazioni, contattare BWT a Questo Link o al 3331683959