Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Bufera Rooney: giocò per fare male ai calciatori del Chelsea: Wayne Rooney è finito nell’occhi… - CalcioFinanza : Bufera su Wayne #Rooney: nel 2006 giocò cercando di infortunare calciatori del #Chelsea -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Rooney

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

L'ex bomber dello Unied ha rivelato Sky che nel 2006 giocò per voleva cercare di far infortunare qualche avversario dei Blues, lanciati verso la conquista della Premier League ...L'ex attaccante ha confessato di aver indossato tacchetti in metallo per cercare di procurare infortuni agli avversari.