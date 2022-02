Bruno Barbieri – Sosia | su Sky il docu-film con protagonista lo Chef pluristellato

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Arriva mercoledì 9 febbraio, alle 20:10 su Sky e in streaming su NOW, in prima tv assoluta, “”, ilche vede comelo, tra gli amatissimi giudici di MasterItalia ed esigentissimo esperto di hôtellerie per 4 Hotel. È il primo progetto cinematografico che vede impegnato...

Advertising

masterchefitbot : audizioni #masterchefit 5 : dibattito tra Bruno Barbieri e l’aspirante chef paleolitica “l’hai assaggiato? ti piac… - basha_erika : ti amo bruno barbieri - informazionecs : BRUNO BARBIERI – SOSIA: In prima TV assoluta su SKY e NOW - aralibra : #brunobarbieri da non perdere domani su #sky e #now diretto da Salvo Spoto tantissimi riconoscimenti tra cui il Pre… - telodogratis : Bruno Barbieri- Sosia, il docu film su Sky -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Barbieri

Mercoledì 9 febbraio alle 20:10 su Sky e in streaming su NOW , in prima tv assolutadebutterà col suo docu - film dal titolo- Sosia . Lo chef pluristellato, tra gli amatissimi giudici di MasterChef Italia ed esigentissimo esperto di hôtellerie per 4 ...Arriva mercoledì 9 febbraio, alle 20:10 su Sky e in streaming su NOW, in prima tv assoluta, "" Sosia ", il docu - film che vede come protagonista lo Chef pluristellato, tra gli amatissimi giudici di MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) ed esigentissimo esperto di hôtellerie per 4 ...Bruno Barbieri posa per un attimo le veste da giudice di "MasterChef Italia" per immergersi in un progetto cinematografico.“Bruno Barbieri – Sosia” nasce da un’idea di Salvo Spoto, da 7 anni personal manager dello Chef, e dello stesso Barbieri nel corso di un viaggio in Giappone. Partendo dal racconto del rapporto di ...