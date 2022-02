Bruno Barbieri - Sosia | stasera su SKY e NOW il docu-film sull' amato Chef bolognese

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)su Sky Uno alle 20:10, disponibile anche in streaming su NOW e on demand su SKY, arriva, ildedicato allo. Arrivasu Sky Uno alle 20:10 - e in streaming su NOW -, in prima visione,, ilche vede come protagonista lopluristellato, tra gli amatissimi giudici di MasterItalia ed esigentissimo esperto di hôtellerie per 4 Hotel.nasce da un'idea di Salvo Spoto, da 7 anni personal manager dello, e dello stessonel corso di un ...

Stasera su Sky Uno alle 20:10, disponibile anche in streaming su NOW e on demand su SKY, arriva Bruno Barbieri - Sosia, il docu-film dedicato allo Chef. Ha anche lavorato nel programma Masterchef, dove ha vestito tra gli altri Bruno Barbieri e i tre giudici. Nella prima parte i suoi piatti gli hanno permesso per la prima volta di vincere la prova al cospetto dei giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo.