Bruno Barbieri: «Dopo aver sbancato in cucina, sogno il grande cinema» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bruno Barbieri è una di quelle persone che più lavora più lavorerebbe. Ha 60 anni ma se ne sente 30 e Dopo aver sbancato la cucina con sette stelle Michelin ed essere diventato un personaggio tv, ora si fa corteggiare della sirene del cinema. Il primo mattoncino l’ha messo con Bruno Barbieri-Sosia, il docu-film diretto da Salvo Spoto (è la prima co-produzione cinematografica di Realize Networks), in onda mercoledì 9 febbraio alle 20:10 su Sky e in streaming su NOW, in prima tv assoluta, con cui ha vinto diversi premi cinematografici. «E ora sto scrivendo una nuova sceneggiatura», rivela a Panorama.it lo chef giudice di MasterChef Italia durante una pausa delle riprese della nuova stagione di 4 Hotel, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è una di quelle persone che più lavora più lavorerebbe. Ha 60 anni ma se ne sente 30 elacon sette stelle Michelin ed essere diventato un personaggio tv, ora si fa corteggiare della sirene del. Il primo mattoncino l’ha messo con-Sosia, il docu-film diretto da Salvo Spoto (è la prima co-produzionetografica di Realize Networks), in onda mercoledì 9 febbraio alle 20:10 su Sky e in streaming su NOW, in prima tv assoluta, con cui ha vinto diversi premitografici. «E ora sto scrivendo una nuova sceneggiatura», rivela a Panorama.it lo chef giudice di MasterChef Italia durante una pausa delle riprese della nuova stagione di 4 Hotel, ...

