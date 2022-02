Bruno Barbieri debutta nel mondo del cinema con Sosia, il suo primo film (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutti conoscono Bruno Barbieri come uno dei più grandi chef italiani: nella sua carriera ha avuto ben sette stelle Michelin, e oggi è uno dei volti più amati anche della tv. In veste di giudice di Masterchef Italia, al fianco di Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha letteralmente conquistato milioni di spettatori, diventando una vera e propria star del piccolo schermo. E dal 9 febbraio lo vediamo anche in un ruolo inedito, quello di protagonista di un film: su Sky va in onda Bruno Barbieri – Sosia. Diretto da Salvo Spoto, il docu-film prodotto da Realize Networks (l’agenzia numero uno in Italia nel settore food) è nato da una conversazione chef Barbieri e lo stesso regista avvenuta su un volo per il Giappone. “Ci siamo chiesti, in aereo, se ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutti conosconocome uno dei più grandi chef italiani: nella sua carriera ha avuto ben sette stelle Michelin, e oggi è uno dei volti più amati anche della tv. In veste di giudice di Masterchef Italia, al fianco di Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ha letteralmente conquistato milioni di spettatori, diventando una vera e propria star del piccolo schermo. E dal 9 febbraio lo vediamo anche in un ruolo inedito, quello di protagonista di un: su Sky va in onda. Diretto da Salvo Spoto, il docu-prodotto da Realize Networks (l’agenzia numero uno in Italia nel settore food) è nato da una conversazione chefe lo stesso regista avvenuta su un volo per il Giappone. “Ci siamo chiesti, in aereo, se ...

