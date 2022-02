Brit Awards 2022: i beauty look raccontano le tenenze che verranno (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si sa, i red carpet sono un’occasione preziosa per sbirciare tra le tendenze che verrano, specialmente in fatto di trucco e capelli. La cerimonia dei Brit Awards 2022, infatti, non ha celebrato solo gli artisti che si sono distinti in Gran Bretagna, ma anche la moda italiana, le acconciature e i trend della primavera estate 2022. D’altra parte, quando tra le vincitrici ci sono Adele, Olivia Rodrigo e Billie Eilish, le tendenze trucco e capelli non possono che essere protagoniste tanto quanto la musica. E se a trionfare alla O2 Arena di Londra è stata la cantante di Easy on me, non possiamo certo ignorare l’eyeliner perfetto di Maya Jama e dei Måneskin o le lentiggini di Lola Young. Che i Brit Awards 2022 abbiano il dono delle preveggenza? Un’ipotesi plausibile. ... Leggi su amica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si sa, i red carpet sono un’occasione preziosa per sbirciare tra le tendenze che verrano, specialmente in fatto di trucco e capelli. La cerimonia dei, infatti, non ha celebrato solo gli artisti che si sono distinti in Gran Bretagna, ma anche la moda italiana, le acconciature e i trend della primavera estate. D’altra parte, quando tra le vincitrici ci sono Adele, Olivia Rodrigo e Billie Eilish, le tendenze trucco e capelli non possono che essere protagoniste tanto quanto la musica. E se a trionfare alla O2 Arena di Londra è stata la cantante di Easy on me, non possiamo certo ignorare l’eyeliner perfetto di Maya Jama e dei Måneskin o le lentiggini di Lola Young. Che iabbiano il dono delle preveggenza? Un’ipotesi plausibile. ...

