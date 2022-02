(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sta per tornare, una delle serie di Netflix diventate un successone, che nella seconda stagione sembra si concentrerà molto di più suldiper quanto riguarda il. In arrivo su Netflix la seconda stagione di, serie tv ambientata nell'era Regency nota soprattutto per i costumi colorati, per i segreti inconfessabili e per ilscandaloso, che però stavolta sarà più incentrato suldisessuale. Lo anticipa la star della serie Jonathan Bailey, che interpreta Anthony, spiegando che led'amore in2 si concentrano maggiormente sullo "sguardo". In ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Bridgerton 2: le scene di sesso saranno incentrate sul punto di vista femminile - goldencompaaaa : @PL0AEPP Ieri è stata rilasciata un intervista del dp di bridgerton, dove ha dato nuovi dettagli su come ha girato certe scene -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton scene

Movieplayer.it

...forse anche il gusto per i look in costume che deve aver risvegliato la serie tv. Le ... il profilo femminile in negativo è sempre quello più raffigurato, ma sono accolte anche le...L'attrice ha inoltre rivelato, alcune anticipazioni riguardo allo sviluppo del rapporto tra il suo personaggio e quello di Colin, svelando possibilibollenti tra i due personaggi: ' ...Sta per tornare Bridgerton, una delle serie di Netflix diventate un successone, che nella seconda stagione sembra si concentrerà molto di più sul punto di vista femminile per quanto riguarda il sesso.More info The Gilded Age is the newest period drama to grace viewers' screens and is hoping to give Downton Abbey and Bridgerton a run for their money ... and the "personally difficult" scene to shoot ...