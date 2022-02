Brescia, la ‘Casa Santa’: da qui puoi godere di una vista unica sul Lago di Garda (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sul Monte Cas in provincia di Brescia, si trova una ‘Casa Santa’ da cui si ha una vista unica sul Lago di Garda. Si tratta del Monastero di Montecastello, chiamato anche Santuario Madonna della Stella perché nel 1200, l’apparizione provvidenziale di una stella mise fine alla cruenta battaglia di Tignale. LEGGI ANCHE: — Trentino Alto Adige, il Lago dal color turchese non solo bello da guadare Il Santuario è stato costruito sui ruderi di un antico tempio, e al suo interno si trova un tempietto datato intorno all’800 chiamato ‘Casa Santa’. Oltre a questo, al suo interno si trovano anche meravigliosi affreschi di scuola giottesca e l’ex voto più grande d’Europa (dato 1600). Catholic Church Eremo di Montecastello. ... Leggi su funweek (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sul Monte Cas in provincia di, si trova unada cui si ha unasuldi. Si tratta del Monastero di Montecastello, chiamato anche Santuario Madonna della Stella perché nel 1200, l’apparizione provvidenziale di una stella mise fine alla cruenta battaglia di Tignale. LEGGI ANCHE: — Trentino Alto Adige, ildal color turchese non solo bello da guadare Il Santuario è stato costruito sui ruderi di un antico tempio, e al suo interno si trova un tempietto datato intorno all’800 chiamato. Oltre a questo, al suo interno si trovano anche meravigliosi affreschi di scuola giottesca e l’ex voto più grande d’Europa (dato 1600). Catholic Church Eremo di Montecastello. ...

