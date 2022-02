Brescia, Inzaghi torna a dirigere gli allenamenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prove di ritorno alla normalità in casa Brescia: la società lombarda è stata scossa dal terremoto degli scorsi giorni, quando Cellino ha deciso di esonerare Filippo Inzaghi per divergenze di veduta, richiamando Diego Lopez, ancora sotto contratto. Una clausola nel contratto dell’ex attaccante del Milan, però, impedisce l’esonero nel caso in cui la squadra si trovi in zona play off, cosa che si è verificata visto che le Rondinelle sono terze a soli due punti dalla vetta. Per forza di cose, quindi, Cellino è dovuto tornare sui suoi passi. Già nella mattinata odierna, Inzaghi tornerà al suo posto e dirigerà l’allenamento. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prove di ritorno alla normalità in casa: la società lombarda è stata scossa dal terremoto degli scorsi giorni, quando Cellino ha deciso di esonerare Filippoper divergenze di veduta, richiamando Diego Lopez, ancora sotto contratto. Una clausola nel contratto dell’ex attaccante del Milan, però, impedisce l’esonero nel caso in cui la squadra si trovi in zona play off, cosa che si è verificata visto che le Rondinelle sono terze a soli due punti dalla vetta. Per forza di cose, quindi, Cellino è dovutore sui suoi passi. Già nella mattinata odierna,tornerà al suo posto e dirigerà l’allenamento. SportFace.

