Brescia: Cellino pensa ancora a un nuovo allenatore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Diego Lopez non tornerà sulla panchina del Brescia (serie B), dove resta Filippo Inzaghi almeno per ora e oggi dirigerà l'allenamento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Diego Lopez non tornerà sulla panchina del(serie B), dove resta Filippo Inzaghi almeno per ora e oggi dirigerà l'allenamento...

Advertising

DiMarzio : Cellino cambia a #Brescia, via #Inzaghi @SkySport @Lega_B - DiMarzio : #Brescia: esonerato #Inzaghi. #Cellino richiama #Lopez - RadioRossonera : Pippo #Inzaghi potrebbe rimanere sulla panchina del #Brescia - sportli26181512 : Brescia: Cellino pensa ancora a un nuovo allenatore: Diego Lopez non tornerà sulla panchina del Brescia (serie B),… - abollis : RT @BresciaOggiIT: Da Boscaglia a Pippo Inzaghi: tutti gli esoneri di Cellino da quando è proprietario del @BresciaOfficial (siamo in doppi… -